Laforgia,600 malformazioni?Inattendibile

(ANSA) - BARI, 4 GIU - I dati diffusi sui 600 bimbi nati con malformazioni a Taranto tra il 2002 e il 2015 "non sono scientificamente attendibili". Ne è convinto il prof.Nicola Laforgia, direttore della Neonatologia del Policlinico di Bari e coordinatore del Registro regionale sulle malformazioni.

"Per essere attendibile ed efficace da un punto di vista scientifico - spiega Laforgia - bisogna effettuare un controllo sul dato dei 600 bambini nati con malformazioni" in quel periodo. "Occorre - continua - una valutazione clinica per capire se le malformazioni hanno una importanza, se sono cioè malformazioni maggiori o minori, altrimenti non è possibile capire qual è la situazione reale. Il dato dei 600 neonati con malformazioni viene rilevato dalle schede di dimissioni ospedaliere. Perché sia efficace c'è bisogno che ci sia un controllo del dato. È possibile che alcuni neonati siano stati registrati più volte, cioè quando sono stati dimessi e poi ad un successivo ricovero e serve poi valutare qual è il tipo di malformazione".