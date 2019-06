205/o Arma, uniformi storiche a Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 1 GIU - In occasione del 205/o anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri saranno esposte a Brindisi alcune uniformi storiche della stessa Arma. A Palazzo Virgilio in Corso Umberto I, Taitù pelletteria in Corso Garibaldi, nel Teatro Verdi e nel Museo Faldetta, si potranno vedere divise che vanno da quelle indossate dai Carabinieri Reali dell'Africa Orientale Italiana, arruolati durante le conquiste coloniali, fino alle uniformi degli anni 2000, quando le donne arrivate nell'Arma vengono inserite in tutte le organizzazioni (centrale, territoriale, addestrativa, mobile e speciale), impiegate anche nelle missioni all'estero.

Le uniformi rimarranno esposte fino al 15 giugno, quando è in programma un concerto della Banda dell'Arma dei Carabinieri in piazzale Lenio Flacco. (ANSA).