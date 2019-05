Fumetti: McKean a Bari, illustro storie

(ANSA) - BARI, 31 MAG - Dave McKean, fumettista e cineasta tra i più visionari degli ultimi trent'anni, si autodefinisce "un illustratore di storie". Lo ha ribadito al Museo civico di Bari, dove ha incontrato il pubblico nell'ambito della personale collaterale che gli ha dedicato la rassegna di fumetti 'BGeek'.

La mostra "Oltre il portale dell'immaginazione", aperta fino al 30 giugno, presenta 75 opere in 4 sezioni: una per i propri romanzi grafici, con le tavole di Cages e Black Dog; la seconda con i pezzi tratti da Sandman, 'Signal to Noise' e 'Batman - Arkham Asylum'; la terza contiene le illustrazioni per i libri di Neil Gaiman, Stephen King e Ray Bradbury; la quarta è per i suoi cortometraggi.

"Mi piace raccontare storie con i fumetti - ha commentato McKean - nonostante abbia provato a fare musica, teatro, sono sempre tornato ai fumetti", mezzo di comunicazione che "non dice tutto, lasciando piccoli spazi vuoti che danno la possibilità ai lettori di intervenire con i loro contenuti". (ANSA).