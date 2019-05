Tuffi: Red Bull Cliff diving a Polignano

(ANSA) - POLIGNANO (BARI), 30 MAG - Migliaia di persone sono attese sabato e domenica a Polignano a Mare per la tappa del "blu dipinto di blu" del campionato di tuffi (da 27 metri di altezza) del circuito della Red Bull Cliff Diving World Series, per il terzo appuntamento della competizione.

Gli atleti, per le sfide maschile e femminile, si tufferanno dalla piattaforma sulla terrazza della famiglia L'Abbate, atterrando nello spazio d'acqua antistante Lama Monachile. In pole ci sono il campione della passata edizione Gary Hunt e il suo sfidante Constantin Popovici.

Per l'Italia, è in gara l'azzurro Alessandro De Rose il 2 giugno, reduce da un ottimo quarto posto conquistato a Dublino (a un soffio dal terzo gradino del podio per meno di 2 punti), trionfatore proprio a Polignano nel 2017. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta il 2 giugno alle 16.30 su www.redbullcliffdiving.com, Red Bull TV, Facebook e Youtube.

(ANSA).