Donna suicida, marito indagato omicidio

(ANSA) - LECCE, 30 MAG - E' indagato per omicidio volontario il marito di Marianna Greco, la 37enne trovata morta nella sua abitazione di Novoli il 30 novembre del 2016 e ritenuta vittima di un suicidio. La Procura di Lecce, dopo aver letto le consulenze medico-legali prodotte dalla famiglia della vittima, che non ha mai creduto al suicidio, ha disposto la riesumazione del cadavere e l'autopsia e ha fatto notificare, come atto dovuto, a Emanuele Montinaro, 43enne, un avviso di garanzia che consentirà all'uomo di nominare propri consulenti che avranno la facoltà di partecipare all'autopsia.

L'incarico per l'esame autoptico sarà affidato il 5 giugno ai medici legali Roberto Vaglio e Francesco Introna. Inizialmente nei confronti di Montinaro si procedeva per istigazione al suicidio. Martedì scorso l'indagato è stato interrogato e ha ribadito che la vittima si è suicidata in casa con coltellate alla gola, tesi quest'ultima sulla quale aveva concluso, all'epoca dei fatti, il medico legale dopo l'esame esterno del cadavere. (ANSA).