Dell'Orco,spazioporto chance fantastica

(ANSA) - TARANTO, 30 MAG - Per il sottosegretario ai Trasporti, Michele Dell'Orco, lo spazioporto di Grottaglie, destinato a diventare la prima piattaforma europea per i voli commerciali suborbitali, "è un'occasione fantastica per la Puglia, per tutta l'Italia e anche a livello europeo possiamo essere all'avanguardia". "Le strutture - ha aggiunto - dovranno essere completate e adeguate e speriamo di essere operativi il prossimo anno. Parliamo di turismo verso lo Spazio, di un chilometraggio sopra i 60 km, anche 100 km, per permettere ai turisti, un domani anche al padre di famiglia se vuole, di fare un viaggio nello Spazio vero e proprio".

Dell'Orco è intervenuto alla Conferenza internazionale 'Grottaglie Spaceport for Europe' di Grottaglie. La manifestazione è organizzata da Enac, Aeroporti di Puglia e Distretto Tecnologico per l'Aerospazio, con il patrocinio della Regione Puglia, ed ha riunito i vertici di alcune delle più importanti aziende impegnate in questo campo come Virgin Galactic, Boeing Italia, Altec e Avio.