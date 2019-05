Sindaci Bari e Lecce rieletti-definitivi

(ANSA) - BARI, 28 MAG - Sono definitivi i dati ufficiosi pubblicati online dai Comuni di Bari e di Lecce e confermano che sono stati rieletti al primo turno i rispettivi sindaci, entrambi del Pd: Antonio Decaro e Carlo Salvemini.

A Bari, Decaro ha conquistato il 66,27% appoggiato da una coalizione di centrosinistra formata da Pd, Italia in Comune, Iniziativa democratica per la Puglia, Sud al centro, Progetto Bari con Decaro, Democratici ecologisti progressisti x Bari, Popolari per Bari, Avanti Decaro, Bari Bene Comune, Decaro sindaco, Decaro per Bari.

A Lecce, Salvemini ha vinto con il 50,868%, sostenuto anche lui da una coalizione di centrosinistra: Pd, Lecce città pubblica, Noi per Lecce, Coscienza civica-Ideazione, Sveglia Lecce, Civica, Unione di Centro, Puglia Popolare. (ANSA).