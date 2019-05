Quarta mafia, libro su Società foggiana

(ANSA) - FOGGIa, 27 MAG - In anteprima nazionale, con un giorno d'anticipo rispetto alla sua uscita in Italia, la libreria Ubik di Foggia ha organizzato con la Fondazione Apulia Felix per mercoledì 29 maggio, ore 19, la presentazione del libro "Ti mangio il cuore" dei giornalisti Carlo Bonini e Giuliano Foschini, sulla cosiddetta quarta mafia, la Società foggiana.

Con gli autori, sono annunciati all'incontro il procuratore capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, Giuseppe Volpe; Arcangela e Marianna Luciani, vedove dei fratelli Luigi e Aurelio Luciani, assassinati dalla mafia nell'agosto del 2017 a San Marco in Lamis (Foggia).

L'appuntamento, moderato dal giornalista Giacinto Pinto, è ll'auditorium Santa Chiara di Foggia. (ANSA).