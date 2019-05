Europee,ore 19 affluenza Puglia al 36,7%

(ANSA) - BARI, 26 MAG - E' del 36,75% (quasi tre punti percentuali in più rispetto al 2014) l'affluenza dei pugliesi alle urne per le elezioni europee alle ore 19. Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno, la percentuale in Italia è del 43,67%.

Più alto il dato di affluenza per le Comunali che alla stessa ora è del 52,83%, oltre due punti percentuali al di sotto del dato nazionale (55,11%).

La provincia con la percentuale più alta di partecipazione alle Europee è quella di Foggia con il 41,23%. Alle comunali, è quella di Taranto con il 58,04%.