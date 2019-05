Comunali Bari,candidati tutti al voto

(ANSA) - BARI, 26 MAG - I sei candidati sindaco di Bari hanno votato. L'uscente Antonio Decaro, a capo della coalizione di centrosinistra, Pasquale Di Rella per il centrodestra, Elisabetta Pani del Movimento 5 Stelle, Irma Melini (lista civica), Sabino De Razza (Baricittàperta) e Francesco Corallo (Pensionati e Invalidi Giovani Insieme), hanno votato tutti questa mattina nelle rispettive sezioni di riferimento, in scuole diverse della città. "L'appello che faccio adesso è di venire votare - ha detto Decaro uscendo dal seggio - è un segno di democrazia, ci sono tante persone che hanno perso la vita per darci la possibilità di votare. Buon voto a tutti".

"Ci giocheremo la partita - ha detto Di Rella - con il candidato della sinistra al ballottaggio del prossimo 9 giugno".

Per la candidata grillina Pani, "la speranza è quella di un voto consapevole, informato, libero".