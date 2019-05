A Bari e Lecce voto simbolico migranti

(ANSA) - BARI, 26 MAG - Sono circa 20 mila i migranti exatracomunitari residenti a Bari e Lecce che oggi potranno esprimere simbolicamente il loro voto per le elezioni amministrative nei due comuni. Nelle due città pugliesi dove si vota per il rinnovo del consiglio comunale sono aperti sette seggi (5 a Bari per quasi 14 mila persone e 2 a Lecce più di 7 mila) dove i migranti che lo vorranno potranno, fino alle 18, scegliere il loro sindaco.

L'iniziativa 'L'Italia sono anch'io' è stata voluta dalla Cgil in collaborazione con le associazioni e le comunità di stranieri delle due città. Agli elettori, muniti di carta d'identità, viene fornita una scheda, fac-simile dell'originale, sulla quale esprimere la propria preferenza, poi ripiegata è inserita in un'urna. Entro questa sera si conosceranno i dati dell'affluenza e domani il nome dei sindaci simbolicamente eletti dai migranti extracomunitari residenti a Bari e Lecce.