Puglia, urne aperte anche per 67 Comuni

(ANSA) - BARI, 25 MAG - Urne aperte anche in Puglia domani dalle 7 alle 23 per eleggere i parlamentari europei della circoscrizione Sud e per rinnovare i Consigli in 67 comuni, 15 dei quali con più di 15.000 abitanti. Si vota anche in tre capoluoghi, Bari, Lecce e Foggia.

A Bari i candidati sindaco sono sei: oltre al sindaco uscente di centrosinistra, Antonio Decaro (Pd), per il M5S è candidata Elisabetta Pani, e per il centrodestra Pasquale Di Rella. Ci sono anche l'indipendente Irma Melini; per 'Bari città aperta', Sabino De Razza di Rifondazione comunista, e per il partito 'Pensionati e Invalidi giovani insieme', Francesco Corallo.

A Foggia i candidati sono 5: l'uscente Franco Landella (c.destra), Pippo Cavaliere (c.sinistra), Giovanni Quarato (M5S), Giuseppe Maniero e Giuseppe Pertosa.

Cinque i candidati anche a Lecce: l'uscente Carlo Salvemini (centrosinistra), Saverio Congedo (centrodestra), l'ex sindaco Adriana Poli Bortone, Arturo Baglivo (M5S) e Mario Fiorella, (Sinistra Comune).