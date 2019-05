Mercatone Uno è fallita,250 posti Puglia

(ANSA) - BARI, 25 MAG - Shernon Holding, la società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. I lavoratori sono venuti a conoscenza del fallimento via Facebook nella notte: 'Nessuna comunicazione ufficiale dell'azienda", spiegato la Filcams-Cgil. Oltre 500 le aziende fornitrici vantano crediti non riscossi da Mercatone Uno per circa 250 milioni di euro. Shernon Holding aveva acquisito i 55 punti vendita meno di un anno fa e da un mese ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo. Oltre 1.800 i dipendenti in tutta Italia e 250 sono i dipendenti a rischio in Puglia. Davanti a numerosi negozi chiusi, sit-in dei lavoratori.

"Da ministro del Lavoro non posso che essere preoccupato per la notizia della chiusura dei punti vendita Mercatone Uno in tutta Italia a causa del fallimento della Shernon Holding Srl". Così su Facebook il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che annuncia di aver anticipato a lunedì 27 il tavolo sulla vertenza al ministero.