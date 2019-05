Turismo: Emiliano, premiati tanti anni di lavoro di squadra

(ANSA) - BARI, 21 MAG - "Questo riconoscimento premia tanti anni di lavoro. Un incessante lavoro di squadra. Un lavoro che parla di legalità, di rispetto dell'ambiente, di difesa del mare, di lotta all'inquinamento e all'abusivismo edilizio, di mobilità sostenibile, di investimenti enormi in infrastrutture.

Un lavoro che parla di cultura ed eventi grandi e piccoli che coinvolgono tutti, che ha ricucito il centro con le periferie, e unito la città capoluogo con l'intera regione. Abbiamo investito nelle relazioni internazionali, creato ponti con il mediterraneo e con il mondo intero". Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commenta su Facebook la classifica di Lonely Planet che premia Bari tra le dieci mete europee del turismo 2019.

Emiliano, che sta andando a Firenze con il sindaco Antonio Decaro e la squadra di Pugliapromozione WeAreinPuglia "protagonista di questo risultato, per celebrare con Lonely Planet un traguardo che ci proietta verso nuovi grandi obiettivi", lancia un invito "ai tanti giovani e turisti che verranno a trovarci" dicendogli che "siete tutti i benvenuti, vi aspettiamo in Puglia!".(ANSA).