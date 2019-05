Sigillo AteneoBari a commissario Taranto

(ANSA) - BARI, 21 MAG - Il rettore dell'Università di Bari, Antonio Felice Uricchio, ha consegnato il Sigillo dell'Ateneo a Vera Corbelli, commissario per le Bonifiche di Taranto. E' un riconoscimento al lavoro realizzato, "per i principi che hanno ispirato la bonifica e rigenerazione dell'area di crisi ambientale di Taranto, che si è sviluppata nel pieno rispetto dei valori propri della società, della tecnica e della ricerca scientifica". Il riconoscimento per Taranto è andato anche all'ammiraglio Francesco Ricci, curatore del Castello Aragonese e all'ammiraglio Salvatore Vitiello del Comando Marittimo Sud.

"Mare, cultura e ambiente sono driver per lo sviluppo della città", ha detto Uricchio, e Corbelli "ha fortemente creduto nelle attività per il rilancio e la rinascita di Taranto".

"Grazie al suo lavoro - ha aggiunto - è cresciuta la cultura del mare attraverso percorsi di studi e di ricerca". "Questa meravigliosa città - ha commentato Corbelli - ci ha insegnato che dal problema si può partire per rinascere e dare speranze".(ANSA).