Figlio 2 donne: giudici Bari, ok atto

(ANSA) - BARI, 21 MAG - È valida la trascrizione dell'atto di nascita di un bambino figlio di due donne, una inglese e una italiana, fatta dal Comune di Bari circa due anni fa e finita in contenzioso giudiziario. Il Tribunale ha dichiarato "l'estinzione del procedimento" dopo la rinuncia della Procura che aveva impugnato l'atto. E ha ritenuto che il Ministero dell'Interno "non può pretendere la prosecuzione del giudizio" e "non può considerarsi legittimato all'azione di rettificazione degli atti dello stato civile". Il Comune ha difeso la validità della trascrizione, come l'avvocatura per i diritti Lgbti. La Procura aveva revocato la richiesta di cancellare l'atto dopo aver accertato la trascrizione in Italia dell'unione civile contratta all'estero. Il Viminale si era opposto sostenendo che "la cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, per nascita", da italiani: un bambino nato all'estero da madre britannica per il Ministero non può ottenere così la cittadinanza. Oggi il Tribunale ha estinto non entrando nel merito.