"Matera 2019 occasione unica per il Sud"

(ANSA) - LECCE, 17 MAG - "Quest'anno è l'anno di Matera capitale europea della cultura. Continuo ad essere convinto che questa è un'occasione unica per il Mezzogiorno per far vedere quanto si è stati capaci di fare". Lo ha detto a Lecce il ministro per i Beni Culturali, Alberto Bonisoli, rispondendo a una domanda dei giornalisti sugli interventi del governo per valorizzare la cultura al Sud.