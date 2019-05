Medimex: definito il programma dei concerti a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 16 MAG - Si completa la line-up dei live in programma dal 7 al 9 giugno al Medimex 2019, l'International Festival e Music Conference promosso da Puglia Sounds che si terrà a Taranto dal 5 al 9 giugno. Agli annunciati headliner Cigarettes After Sex ed Editors (7 giugno), Liam Gallagher (8 giugno) e Patti Smith (9 giugno), sul main stage della Rotonda del Lungomare si aggiungono, ad apertura delle tre serate, il 7 giugno Julielle, l'8 giugno JoyCut e King Hammond e The Rude Boy Mafia e il 9 giugno i Kalàscima.

Novità di quest'anno, il palco della Villa Peripato, dove in contemporanea al main stage si terranno il 7 e l'8 giugno due serate di concerti a ingresso gratuito. Il 7 giugno sono previsti Clock DVA, Giunto di Cardano, James Senese con Napoli Centrale e Ensi in coppia con Johnny Marsiglia, mentre l'8 giugno saranno di scena GioEvan, la Woodstock Special Project Band, La Municipàl e Asian Dub Foundation. Gli artisti che si esibiranno nella villa Peripato sono stati selezionati attraverso un avviso pubblico rivolto ad operatori italiani e internazionali. Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell'ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 - Patto per la Puglia Area di Intervento IV "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali".(ANSA).