La Consulta nelle scuole, il 24 a Bari

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Venerdì 24 maggio, dalle ore 10,30, presso il Liceo "Arcangelo Scacchi" di Bari, la Giudice della Corte costituzionale Silvana Sciarra incontrerà le studentesse e gli studenti nell'ambito del progetto "Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole". Dopo una breve lezione, la Giudice Sciarra risponderà alle domande che i ragazzi vorranno rivolgerle sui temi della giustizia e della legalità. Il progetto prevede un ciclo di incontri tra i giudici e le giovani e i giovani che frequentano gli Istituti scolastici italiani. Si tratta di una prosecuzione del "Viaggio" partito nel 2018 e che ha coinvolto 36 scuole e 7.410 studenti. Al centro, tra gli altri, i temi della genesi, della composizione e del funzionamento della Corte costituzionale, nonché della sua attività illustrata attraverso le sentenze che hanno inciso di più nella vita delle persone. Ma ci saranno anche "le parole della Costituzione" scelte da ciascun giudice come spunto di discussione. La parola scelta per l'incontro di Bari è "lavoro".

L'obiettivo del progetto è accrescere nelle nuove generazioni, protagoniste del futuro, la consapevolezza e la condivisione dei valori costituzionali, collante del nostro stare insieme, nonché la conoscenza del ruolo svolto dalla Corte a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. (ANSA).