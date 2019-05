Anziani in sottopasso allagato, salvati

(ANSA) - SAN PIETRO VERNOTICO (BRINDISI), 16 MAG - Una coppia di anziani è stata soccorsa dai carabinieri dopo che la loro auto è rimasta intrappolata in un sottopasso completamente allagato: è accaduto a San Pietro Vernotico, centro del Brindisino interessato da piogge intense.

La segnalazione ai militari è giunta da un cittadino che ha riferito ai carabinieri che nei pressi del sottopasso ferroviario di via Lecce c'era una vettura sommersa dall'acqua fino ai finestrini. All'esterno una donna 74enne e il marito 80enne che erano dapprima rimasti in auto, poi erano riusciti a scendere senza però potersi spostare per via della quantità d'acqua accumulata. I carabinieri hanno poi accompagnato gli anziani in ospedale dove i medici hanno riscontrato per entrambi un principio di ipotermia. (ANSA).