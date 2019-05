Despar,7 mln investimenti al Centro-Sud

(ANSA) - BARI, 15 MAG - Despar Centro-Sud ha già avviato per il 2019 un piano di investimenti di 7 milioni legato all'espansione della propria rete in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo, che conta oggi un totale di 388 punti di vendita. Sempre per l'anno in corso ha annunciato www.desparacasa.it, il supermercato digitale on line lanciato da Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro Sud Italia. "E' questo il primo passo verso la digitalizzazione di alcuni store strategici del Centro e Sud Italia", sottolinea Pippo Cannillo, presidente e AD di Maiora.

Despar Centro-Sud ha chiuso il 2018 con un fatturato di 805 milioni alle casse (+2% sul 2017). L'obiettivo di giro d'affari per il 2019 "è raggiungere gli 850 milioni di euro circa alle casse con un incremento dell'8-9% - conclude Cannillo - comprendendo aperture e nuove affiliazioni. Il +3,5% del primo trimestre è più che soddisfacente".