Vendono falso oli Evo,24misure cautelari

(ANSA) - FOGGIA, 14 MAG - Vendevano in Italia e all'estero olio di semi di soia addizionato con clorofilla spacciandolo per olio extravergine di oliva. Per questo i carabinieri hanno eseguito 24 misure cautelari, 17 delle quali a Cerignola (Foggia), nell'ambito dell'operazione 'Oro giallo'. L'olio contraffatto - riferiscono gli investigatori - veniva rivenduto in gran parte d'Italia, anche a rinomati ristoranti, e in Germania, applicando prezzi molto più bassi e concorrenziali rispetto all'effettivo valore di mercato.