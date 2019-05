Raid baby gang contro sede persone Down

(ANSA) - NARDO' (LECCE), 14 MAG - Una serie di raid vandalici in particolare contro la sede dell'associazione persone Down di Nardò è stata messa in atto da una banda composta da minorenni che in varie occasioni hanno ammucchiato spazzatura all'ingresso e lanciato sassi e petardi contro l'edificio provocando ansia e paura tra le persone che erano dentro. L'associazione si trova nella zona 167 nei pressi dell'area mercatale. I ripetuti episodi sono stati denunciati alla polizia dalla responsabile dell'associazione e gli agenti sono riusciti ad identificare alcuni dei componenti della gang.

In tutto sarebbero almeno cinque le persone coinvolte: due diciassettenni e un sedicenne che sono stati denunciati, altri due non ancora identificati. Una volta hanno divelto a calci il box del contatore del gas, altre hanno fatto esplodere petardi nel bocchettone di areazione, e lanciato pietre e bottiglie contro le finestre danneggiando anche le telecamere di sorveglianza.