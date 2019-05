'Festa dei Popoli' a Bari dal 17 al 19/5

(ANSA) - BARI, 14 MAG - Tre giorni con la più grande festa multietnica della Puglia: la 14/ma edizione della 'Festa dei popoli', organizzata dai Padri Comboniani e dal Centro Abusuan, si terrà da venerdì' 17 a domenica 19 maggio a Bari, nel parco intitolato a Giacomo Princigalli. Trenta gli stand, e oltre sessanta gli artisti e le band che si esibiranno. Tra questi ci sono le band Tukrè, l'Orchestra Popolare di via Leuca, i Louisiana Gamblers, interpreti del blues che affonda le radici nella culla di New Orleans, la Jamalaband con il suo 'roots reggae', il cantautore Dario Skepisi e l'Anonima Gr. La 'Festa dei popoli' è il tradizionale momento di condivisione tra pugliesi e la comunità multietnica. In programma ci sono dibattiti, musica, spettacoli e danze del mondo, esposizioni, attività sportive, cucina etnica, arte e artigianato, giochi e animazioni. Venerdì 17 maggio è prevista una marcia con le comunità di stranieri e le scolaresche: partirà da largo Lorusso e raggiungerà il Parco Princigalli.