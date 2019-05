Calcio: Bari-Picerno 0-0

(ANSA) - BARI, 12 MAG - Finisce a reti inviolate la prima gara del Bari nella poule scudetto di Lega nazionale dilettanti: davanti ai 5.160 del San Nicola, i pugliesi non sono andati oltre il pari con il Picerno, al termine di una gara combattuta.

L'undici di Cornacchini recrimina per due reti annullate (al 35' a Di Cesare e al 94' a Iadaresta, entrambe per fuorigioco) ma anche i lucani, allenati da Giacomarro, hanno avuto una occasione-gol nel finale con Vanacore.