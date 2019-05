Miss Mondo Italia a Gallipoli il 15/6

(ANSA) - GALLIPOLI (LECCE), 10 MAG - Gallipoli è pronta ad ospitare le fasi finale di Miss Mondo Italia. Per il dodicesimo anno consecutivo la kermesse di bellezza che decreterà la rappresentante italiana alla finale internazionale di Miss World, si svolgerà nella 'perla dello Jonio'. Centocinquanta le concorrenti in rappresentanza di tutte le Regioni d'Italia che cominceranno ad arrivare dal 31 maggio. Tanti gli eventi collaterali in programma. La finale si terrà il 15 giugno al Teatro Italia.

Conduttrice dell'evento l'ex Miss Mondo Italia, Giorgia Palmas. Tanti gli ospiti annunciati: tra gli altri il nuotatore pluricampione del mondo ed attuale boyfriend della Palmas, Filippo Magnini, la cantante Bianca Aztei e il cabarettista Pino Campagna.