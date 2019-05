Petruzzelli: Temirkanov e Shoji a Bari

(ANSA) - BARI, 9 MAG - Il celebre direttore Yuri Temirkanov dirigerà l'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, con la partecipazione straordinaria del solista Sayaka Shoji (violino), per la Fondazione Petruzzelli. Il concerto, in programma mercoledì 15 maggio, è sold out.

Temirkanov, "bacchetta leggendaria" e indissolubilmente legata all'imponente compagine musicale, la più antica dell'ex Unione Sovietica, dirigerà un programma ad alto impatto emozionale tutto dedicato a Cajkovskij: il Concerto per violino e orchestra in Re Maggiore, op. 35 e Sinfonia n.6 in si minore, op. 74 "Patetica". Nato nel Caucaso, Yuri Temirkanov ha iniziato gli studi di violino e viola alla Scuola per giovani talenti di Leningrado, completandoli al Conservatorio della stessa città e ha debuttato con l'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo all'inizio del 1967. Ha diretto le principali orchestre europee.