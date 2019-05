Scuola: torna il diario della Polizia

(ANSA) - FOGGIA, 8 MAG - Per avvicinare gli studenti delle primarie alla cultura della legalità ecco alla sua sesta edizione "Il mio Diario", promosso dalla Polizia per l'anno scolastico 2019-2020. E' stato presentato all'Istituto "da Feltre-Zingarelli" di Foggia, alla presenza del capo della Polizia Franco Gabrielli e degli atleti delle Fiamme Oro Michele Pirro, campione mondiale di Moto Gp e Irma Testa, campionessa di pugilato, che hanno parlato dell'importanza di vivere secondo le regole. Attraverso i super eroi a fumetti Vis e Musa e con Geronimo Stilton, topo giornalista amato dai bambini, affronta temi come salute, sport, ambiente, integrazione sociale, educazione stradale, internet e social, i fenomeni di devianza più vicini ai ragazzi come il bullismo, anche online. Il diario è in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, sostenuto dal Ministero dell'Economia e dal "PON Legalità" per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e verrà assegnato agli studenti di 3/a e 4/a, distribuito quest'anno in 20 province.

(ANSA).