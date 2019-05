San Nicola: ieri corteo, oggi le Frecce

(ANSA) - BARI, 8 MAG - Seconda giornata della Festa di San Nicola a Bari: ieri alle 20.30, dopo il maltempo che ha impedito la processione in mare, il corteo storico è partito dal castello Svevo, dando vita a un grande spettacolo di strada con 500 attori, ballerini, atleti e comparse.

Oggi - con l'appuntamento clou della giornata affidato al ritorno in cielo delle Frecce Tricolori - la Camera di Commercio ha intitolato il nuovo salone al santo patrono della città. Dopo un restyling dello spazio, il presidente Alessandro Ambrosi ha scoperto la targa durante la tradizionale visita della statua del Santo alla Camera di Commercio, alla presenza di autorità civili e militari e di padre Giovanni Distante, priore della Basilica, che lo ha benedetto. In serata, i tradizionali giochi pirotecnici.

I tre giorni di festa patronale, si concluderanno domani sera, con un nuovo spettacolo di fuochi d'artificio dal Molo di Sant'Antonio. (ANSA).