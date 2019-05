Arte contemporanea, festival a Bari

(ANSA) - BARI, 7 MAG - Al via il Festival delle Arti Contemporanee Sincretica, il 9 e 10 maggio all'ex Palazzo della Provincia e la sera del 15 nello spazio di 'AncheCinema - Teatro Polifunzionale di Bari', organizzato dall'Associazione Le Mani di Proserpina, con il finanziamento della Regione e il patrocinio della Città Metropolitana. Riflettori puntati sulla critica alla fruizione dell'arte in contenitori come musei e gallerie che, sebbene votati alla tutela, "risultano chiusi e idealmente distanti" - si legge nella presentazione - aumentando "il divario tra arte contemporanea e pubblico". E' in quest'ottica la performance pittorica di Pierpaolo Miccolis prevista all'ex Palazzo della Provincia. Il videoartista Ignazio Fabio Mazzola sarà impegnato in un documentario sulla creazione dell'opera. In programma anche un reading di poesia di Osvaldo Piliego e una performance musicale di Marco Malasomma, che chiuderà il Festival. In cantiere un volume con il materiale realizzato nella rassegna, a cura di Silvia Mazzilli e Daniela Shawki.(ANSA).