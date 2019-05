Naufragio Norman, chiesto sequestro nave

(ANSA) - BARI, 06 MAG - Con la richiesta di un nuovo sequestro della motonave Norman Atlantic e di costituzione di circa cento parti civili, è cominciata nell'aula 'bunker' della sezione distaccata di Bitonto del Tribunale di Bari, l'udienza preliminare per decidere sul rinvio a giudizio di 32 imputati accusati del naufragio che nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014, al largo delle coste albanesi e dopo un incendio scoppiato a bordo, causò 31 vittime (19 delle quali mai ritrovate e due, probabilmente clandestini, non identificate) e il ferimento di altri 64 passeggeri.

Il traghetto, sequestrato dalla Procura di Bari subito dopo il naufragio, è ormeggiato nel porto del capoluogo pugliese dal febbraio 2015 ed è stato dissequestrato nei giorni scorsi. Oggi, in aula, le parti civili che hanno chiesto di costituirsi, hanno chiesto anche che il relitto venga nuovamente sequestrato. Alla richiesta si è associata la Procura.