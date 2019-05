Medimex, a Taranto Vessicchio e Urselli

(ANSA) - TARANTO, 6 MAG - Dal direttore d'orchestra Beppe Vessicchio al produttore degli U2, Marc Urselli: docenti di primo piano per le scuole di musica del Medimex, international festival e music conference in programma a Taranto dal 5 al 9 giugno. Tornano nel capoluogo jonico il 'Puglia Sounds Musicarium' e il 'Songwriting Camp', i due appuntamenti con la formazione ai quali si affianca, come lo scorso anno, il 'Musicarium Advanced' riservato ai professionisti (iscrizioni a partire da oggi sul sito www.medimex.it). Nell'ambito del Medimex il 7 giugno si esibiranno gli 'Editors' e la band 'The Cigarettes after Sex'; l'8 giugno sarà la volta del cantautore inglese Liam Gallagher, già frontman degli Oasis; mentre il 9 giugno toccherà a Patti Smith, icona del rock, a chiusura di un'edizione che sarà dedicata al mezzo secolo dalle mitiche giornate di Woodstock.