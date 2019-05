Corteo di braccianti a Foggia ,'mai più 3 euro l'ora'

"Siamo stanchi di essere pagati 3 euro all'ora" e "Basta al razzismo" sono alcuni degli slogan scanditi al megafono dai circa 100 braccianti agricoli stranieri, in gran parte africani, che stanno per sfilare in corteo a Foggia per rivendicare migliori condizioni di vita.

Alla manifestazione, organizzata dal collettivo 'Campagne in lotta', partecipano i braccianti che vivono a Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Foggia, nella baraccopoli abusiva sorta accanto al Centro richiedenti asilo. "Vogliamo i documenti", "Vogliamo un lavoro e una vita normale", dicono i migranti che fra poco attraverseranno le vie del centro città per raggiungere la prefettura.

"Noi qui lavoriamo. La pista non si sgombera. Da qui non ce ne andiamo", hanno scritto i braccianti su uno degli striscioni più grandi. Il riferimento è al cosiddetto 'ghetto' di Borgo Mezzanone, interessato da operazioni di abbattimento delle baracche da parte delle forze di polizia. Nella baraccopoli si sono anche verificati alcuni incendi in cui sono morti due migranti, l'ultimo dei quali il 26 aprile scorso. Le ultime operazioni si abbattimento risalgono invece allo scorso 17 aprile quando furono demolite 19 baracche, di cui 17 abitate da una cinquantina di africani. Entro un anno è previsto il progressivo smantellamento dell'insediamento abusivo. Alla manifestazione di questa mattina è prevista la partecipazione di circa 400 migranti provenienti dalla baraccopoli, che un po' alla volta si stanno radunando davanti alla villa comunale di Foggia dove però la pioggia sta ritardando la partenza del corteo.