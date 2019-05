Comuni: sindaco Taranto azzera giunta

(ANSA) - TARANTO, 06 MAG - Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci (Pd), a capo di una coalizione di centrosinistra, ha deciso di azzerare la Giunta Comunale per avviare "una fase di riflessione - spiega una nota di Palazzo di città - ed entrare al meglio nella seconda parte del suo mandato". La decisione, si aggiunge, è maturata "dopo una fase di studio e analisi delle criticità residue rilevate in ogni ramo dell'attività amministrativa", e "nasce dalle valutazioni del primo cittadino che ritiene di dotare di maggiore aderenza la nuova macrostruttura con l'attività assessorile. Il sindaco non mancherà di consultare nei prossimi giorni la maggioranza per utile e doverosa condivisione".