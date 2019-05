Premier torna al suo liceo nel Foggiano

(ANSA) - SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA), 4 MAG - "Ritornare nel luogo di studi, al liceo fa sempre un certo effetto. È un ritorno a scuola oggi. All'epoca studiavo, studiavo tanto. Ho costruito un percorso e se oggi sono qui e sono quello che sono è anche per effetto degli studi. Ci sono stati dei sacrifici".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla cerimonia di consegna dei diplomi all'istituto superiore Pietro Giannone di San Marco in Lamis, dove il premier si è diplomato 36 anni fa.

Il premier Conte è stato accolto nella palestra dell'istituto da un lungo applauso da parte di circa seicento studenti.

Fuori programma con sorpresa: il premier Conte ha incontrato alcuni suoi ex compagni di scuola, il suo ex compagno di banco e i suoi ex professori. Poi è stato proiettato un video con alcune fotografie che lo ritraevano durante gli anni di scuola. (ANSA).