Centro sanità incendiato taglia nastro

(ANSA) - BRINDISI, 4 MAG - E' confermata l'inaugurazione della struttura sanitaria Apulia Diagnostic di Mesagne (Brindisi), danneggiata nella notte da un incendio doloso.

Il taglio del nastro è stato organizzato alle 15 all'esterno della struttura, dove venne posata la prima pietra. Nessuna variazione anche nel programma del convegno medico organizzato per l'apertura del Centro di diagnosi tumori e ricerca.

L'incontro - intitolato "La medicina di precisione tra innovazione e ricerca", patrocinato dalla Regione Puglia - ha preso il via all'auditorium del castello normanno-svevo di Mesagne. "Oggi più di prima - scrive in una nota Francesco Murri, responsabile marketing della struttura - chiediamo la presenza e il sostegno da parte di tutte quelle persone che hanno creduto e continuano a sostenere Apulia Diagnostic". (ANSA).