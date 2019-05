Allagato ex reparto Neurologia a Bari

(ANSA) - BARI, 04 MAG - Atti vandalici al primo piano dell'ex reparto di Neurologia del Policlinico di Bari. Si tratta del plesso di fronte alla Rianimazione che, nel seminterrato, accoglie attività ambulatoriali della Neurofisiopatologia. Ieri, durante le visite, medici e pazienti si sono accorti di uno scroscio d'acqua provenire dai piani superiori che non ha interessato gli ambulatori, bensì l'area del plesso in disuso.

Un allagamento forse dipeso da un rubinetto lasciato aperto nelle toilette dell'ex reparto. Un luogo, visti gli escrementi trovati, probabile ricovero di senzatetto o preso di mira da vandali.

Sull'episodio di cui è stata informata la direzione sanitaria che ha chiesto al responsabile dell'area tecnica del Policlinico di adottare una serie di misure, tra cui il "blocco degli ascensori, l'interruzione dell'alimentazione elettrica ed acqua al piano rialzato, primo piano e secondo piano del padiglione avendo cura di non interferire con gli impianti del piano interrato". Alla Sanitàservice è stato pure chiesto l'intervento di pulizia straordinaria degli ambienti.

Secondo il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore, l'allagamento non ha interessato gli ambienti del seminterrato dove hanno sede gli ambulatori, ma "un'area di cantiere da tempo non più adibita ad assistenza e non sono stati interessati in alcun modo ambienti dedicati ad attività sanitarie". Quanto agli ambulatori, Migliore ha aggiunto che "è in corso il trasferimento" e che "sono attivi solo in orario diurno". (ANSA).