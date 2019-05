Eataly Bari rinnova con ceo Farinetti

(ANSA) - BARI, 3 MAG - Dopo sei anni Eataly Bari si presenta rinnovata, con un'offerta più tipicamente locale e dedicata ai piccoli produttori, per offrire ancora più eccellenze del Sud.

La struttura di Bari non è solo uno dei 39 Eataly aperti nel mondo, ma svolge il ruolo unico di hub delle eccellenze del Mezzogiorno, dirette agli altri punti vendita del gruppo, prima nel resto d'Italia e poi in Europa e negli Stati Uniti. E' il progetto Porta del Sud, vetrina per decine di piccole aziende che presentano il meglio delle loro produzioni: ortaggi, frutta, miele, cereali, legumi, salumi, pane e dolci tipici.

Per l'occasione, Francesco Farinetti CEO Eataly, presenta il nuovo store barese che, conferma, "è fulcro di internazionalizzazione di persone, know how e prodotti".

La location resta la stessa, alla Fiera del Levante, con l'offerta concentrata in un unico piano e, dopo Torino, arrivano le 'Cucine del Mercato', dove si fa la spesa di carne o pesce, per poi sedersi a tavola mentre lo chef prepara ciò che si è acquistato.