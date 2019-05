Dopo 10 anni torna 'ArteBari' in Fiera

(ANSA) - BARI, 3 MAG - Dopo dieci anni riprende nella Fiera del Levante, da domani al 6 maggio, 'ArteBari' l'esposizione di arte contemporanea 'l'unica - informano gli organizzatori- del Sud Italia'. L'evento fa parte del circuito Arte che la società organizzatrice Nord Est Fair srl da anni declina sui territori di Padova, Genova, Parma, Forlì, Vicenza. Circa cinquanta tra le principali gallerie italiane di fama nazionale e internazionale, con sedi in nove regioni (Puglia, Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Piemonte, Abruzzo) e due galleristi della Slovenia e degli Stati Uniti, saranno presenti nei padiglioni 18 e 20 della Nuova Fiera del Levante (via Verdi - ingresso Edilizia) proponendo opere di 1.200 artisti contemporanei del Novecento. Al pubblico 'ArteBari' presenta anche opere di nuovi talenti emergenti nella sezione espositiva Contemporary Art Talent Show, in cui artisti indipendenti propongono i loro progetti. ArteBari sarà aperta sabato e domenica dalle 10 alle 20, lunedì 6 maggio fino alle 13.