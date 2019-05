Imparare inglese in Italia come a Oxford

(ANSA) - SARTEANO (SIENA), 30 APR - "Houston, abbiamo un problema!". La celebre frase pronunciata da uno degli astronauti a bordo dell'Apollo 13 rende bene il tormentato rapporto di molti italiani con le lingue straniere, l'inglese su tutte. A tutti i livelli, dai più giovani fino a professionisti all'apice della carriera, in quanti possono dire non solo di leggere e capire l'inglese ma soprattutto di parlarlo fluentemente e tranquillamente? La soluzione potrebbe essere il metodo innovativo proposto dagli esperti di Speak (www.speakinitaly.com), società ideata da un team con oltre 20 anni di esperienza in scuole residenziali di lingua nel Regno Unito. Ovvero migliorare l'inglese immersi in una "bolla" linguistica proprio in Italia con un'esposizione di oltre 15 ore al giorno alla lingua, in luoghi ricchi di natura ed arte e circondati non solo di insegnanti madrelingua ma anche di "anglos", ovvero persone "normali" che parlano l'inglese e vengono da tutte le parti del mondo. L'inglese è la lingua ufficiale in 67 nazioni.