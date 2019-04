Danza contemporanea a Bisceglie borgo

(ANSA) - BISCEGLIE (BAT), 30 APR - Danza contemporanea in tre luoghi del borgo antico di Bisceglie, per la quinta edizione del festival Prospettiva Nevskij, in programma dal 3 al 5 maggio, organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese con il Comune e la compagnia di danza residente Menhir, con sistemaGaribaldi.

Annunciati 18 appuntamenti con una forte presenza di giovani artisti al Complesso di Santa Croce, alla Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi e al Castello Svevo-Angioino: lo spagnolo Albert Quesada, Mattias Kass (Germania), Clément Bugnon (Svizzera), Bassan Abou Diab (Libano), oltre a Roberta Ferrara, Cristina Kristal Rizzo, Claudia Gesmundo, Vera Sticchi, Antonio Savoia, Lucia Pennacchia, Luna Cenere, Gennaro Andrea Lauro, Sara Pischedda, Orazio Caiti, senza contare i laboratori, anche per i più piccoli o frequentati dagli studenti del Liceo Coreutico da Vinci. (ANSA).