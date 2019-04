Sanità: Puglia, Cgil Cisl Uil mobilitano

(ANSA) - BARI, 29 APR - "Vi sono questioni di estrema urgenza ancora aperte perché mai affrontate in tema di salute e welfare in Puglia", un anno dopo l'avvio della vertenza regionale e a "circa 5 mesi dall'ultimo confronto con il presidente-assessore Michele Emiliano". Lo affermano i segretari di Cgil, Cisl e Uil Puglia - Pino Gesmundo, Daniela Fumarola e Franco Busto - che hanno tenuto a Bari gli Attivi unitari dei sindacati. La Regione "ci convochi - esortano - e progettiamo insieme il cambiamento.

In caso contrario, il presidente sappia che la mobilitazione non si placherà". Tra le tante priorità, "la riduzione dei tempi di attesa" ("grande criticità"), il "rafforzamento dei Servizi territoriali e dell'integrazione socio-sanitaria, il potenziamento della prevenzione", e occorre "ripensare il ruolo della Sanità privata convenzionata, che 'copre' in media il 16% dei posti letto ospedalieri (il 40% nella post acuzie) e che dovrebbe integrare il sistema pubblico piuttosto che essere un competitor". "Serve una svolta", concludono. (ANSA).