Giovannesi,per fortuna Tkachuk non grave

(ANSA) - BARI, 29 APR - "Mi è dispiaciuto perché è stata una aggressione. Lui è un grande atleta, è un ragazzo bravissimo, un pugile eccezionale: è un ragazzo splendido. È stato sfortunato, la fortuna è che non è successo niente di grave". Lo ha detto il regista e sceneggiatore Claudio Giovannesi parlando con i giornalisti di Artem Tkachuk, l'attore 18enne tra i protagonisti del suo film 'La paranza dei bambini', che ieri a Napoli è stato ferito con un coltello. Il regista ha parlato con i cronisti a Bari in occasione del festival 'Bif&st' dove riceve il premio Luciano Vincenzoni per la migliore sceneggiatura per 'La paranza dei bambini'. "La scrittura - ha spiegato Giovannesi - va a completarsi nell'incontro con i personaggi. La scelta di non professionisti è obbligata, perché non abbiamo attori a 15 anni. Nel momento in cui li incontri, sono i personaggi che vanno a completare la scrittura".