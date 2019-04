Migranti: accoltellamento in ghetto Foggia, 2 feriti lievi

(ANSA) - BORGO MEZZANONE (FOGGIA), 28 APR - Due migranti nord africani sono rimasi feriti leggermente durante un accoltellamento avvenuto nel pomeriggio nel ghetto di Borgo Mezzanone, la baraccopoli sorta accanto al Cara a pochi chilometri da Foggia. Uno dei due ha ferite ad un braccio e ad una spalla, l'altro solo lievi escoriazioni in varie parti del corpo. I due si sono presentati al posto di primo soccorso che si trova all'interno del Cara per farsi medicare le ferite e i medici hanno disposto il trasferimento agli Ospedali Riuniti di Foggia ed avvertito la polizia. Gli agenti stanno cercando di identificare i due migranti che non hanno documenti e di ricostruire la dinamica dell'accoltellamento. Il ghetto è interessato da una serie di operazioni delle forze di polizia che porteranno ad un progressivo smantellamento dell'insediamento abusivo. (ANSA).