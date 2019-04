Calcio, festa promozione per il Bari

(ANSA) - BARI, 28 APR - Un curva nord colorata da migliaia di cartoncini bianchi e rossi e una doppia esibizione musicale hanno preceduto il fischio d'inizio della gara di campionato (Girone I, serie D) Bari-Rotonda, festa promozione per i pugliesi tornati tra i professionisti.

Davanti ad un pubblico di quasi 20mila spettatori hanno cantato prima Renato Ciardo (una hit legata all'identità barese) e poi Sabino Bartoli, autore dell'inno del club "Bari grande amore". La gara è iniziata con una decina di minuti di ritardo per garantire la contemporaneità con le altre partite del girone. Sulla balconata della nord è stato esposto uno striscione con questo testo: "Passano gli anni ma la gente ti segue come sempre".