Bari,Lecce e Foggia,5 candidati sindaci

(ANSA) - BARI, 27 APR - Sono scaduti oggi i termini per presentare le liste e i candidati per il rinnovo dei consigli comunali del 26 maggio prossimo. In ciascuno dei tre capoluoghi al voto, Bari, Lecce e Foggia sono cinque i candidati sindaci in corsa. A Bari 11 liste sostengono il sindaco uscente di centrosinistra, Antonio Decaro, nove liste per Pasquale Di Rella (centrodestra), una lista per ciascuno dei candidati Elisabetta Pani (M5S), Irma Melini (Irma Melini per Bari) e Sabino De Razza(Baricittàperta).

A Lecce in gara il sindaco uscente Carlo Salvemini (centrosinistra), il consigliere regionale di FdI, Saverio Congedo (centrodestra), l'ex sindaco Adriana Poli Bortone con le Civiche Unite, Arturo Baglivo, medico chirurgo M5S, e Mario Fiorella, ex magistrato, con Sinistra Comune.

A Foggia l'uscente Franco Landella (centrodestra), contro Pippo Cavaliere (centrosinistra), Giovanni Quarato, M5S, Giuseppe Maniero lista civica "Foggia in Testa" e Giuseppe Pertosa con le liste civiche "Lista Pertosa" e "Forza Foggia".