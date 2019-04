Un viaggio nel tempo fino a Matera 2019

(ANSA) - MATERA, 26 APR - Fossili di varie epoche geologiche, impresse o imprigionate nel tufo, la riproduzione di parte dello scheletro di grandi cetacei come la balena" Giuliana" ritrovata nel 2006 sulle rive della diga di San Giuliano: sono alcune delle attrazioni del viaggio nel tempo che a Matera Capitale europea della Cultura 2019 è possibile fare nel Museo di Paleontologia e geologia del territorio "Racconti in Pietra".

Il Museo, allestito da privati in un ambiente ipogeo del Sasso Caveoso - anche con l'apporto di nuove tecnologie a servizio dei beni culturali come pavimenti plastici interattivi e 3D, plastici, audioguide e fossili veri - racconta una fetta di storia del territorio materano e murgiano, fino alle impronte dei dinosauri e del ritrovamento dell'uomo di Altamura (Bari).