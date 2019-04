Al via rievocazione Gran Premio di Bari

(ANSA) - BARI, 26 APR - Tutto pronto per la sesta rievocazione del Gran Premio di Bari che ospita anche quest'anno la gara di regolarità per auto d'epoca organizzata da Old Cars Club nel quartiere Murat domani e domenica, 27 e 28 aprile. Oggi è in corso il posizionamento delle auto in zona paddock. Domani, dalle ore 16, partirà l'esposizione statica, su Corso Vittorio Emanuele, dei bolidi risalenti agli anni 1947-1956, periodo in cui si è svolta lo storico Gran Premio di Bari. Alle ore 19, poi, in mostra ci saranno le moto Ducati tra cui le protagoniste del Moto Gp: l'esposizione è organizzata da Old Cars Club in collaborazione con Nuova Fiera del Levante che in questi giorni ospita il 'Ducati e Scrambler Levante Motor Fest'. Alle 21 di sabato in Piazza Prefettura sarà dato il via alla Gara notturna di regolarità che, nel rievocare la Notturna di sei ore del 1955, farà compagnia al sabato sera dei baresi fino alle 23.30.

La terza giornata del Gran Premio di Bari si terrà domenica alle 9 con la prima delle tre manches di gara.(ANSA).