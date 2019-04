F1: Giovinazzi, risultati arriveranno

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "A Melbourne eravamo veloci e ho avuto un problema in gara con l'incidente in curva 1, in Bahrain ero vicino a Raikkonen e in Cina non è stato facile. Ma sono certo che i risultati arriveranno". Antonio Giovinazzi guarda alle prossime gare per rilanciarsi dopo un avvio di stagione un po' complicato: alla vigilia del gp dell'Azerbaigian in programma domenica sul circuito di Baku il pilota italiano dell'Alfa Romeo Racing resta fiducioso e nella conferenza piloti parla anche del lavoro in tandem con il più esperto compagno di squadra, l'ex ferrarista Kimi Raikkonen. "L'adattarsi al suo stile di guida non ha rappresentato un ostacolo - ha precisato Giovinazzi - ha uno stile diverso ma abbiamo lavorato allo stesso modo, sui dati e arriveremo ai risultati". Intanto a Baku partirà ancora con un handicap perché il nuovo cambio della centralina gli costerà una penalità in griglia di 10 posizioni.