I figli di Bach, violini e organo a Bari

"I figli di J.S.Bach": si chiama così il concerto organizzato dal Conservatorio Piccinni di Bari il 28 aprile alle 20 in Santa Croce, nella piazzetta dei Frati Cappuccini. In programma, a ingresso libero, le sonate a tre per due violini e organo di Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795), uno dei figli musicisti del grande genio Johann Sebastian.

"Questo concerto - spiegano Corrado Roselli (violino) e Francesca De Santis (organo) - è l'epilogo di un progetto pluriennale" e, omaggio ai figli di Bach, evidenza come Johann Christoph Friedrich "si allontani molto dallo stile compositivo del padre, contribuendo allo sviluppo dello stile galante, fondendo gli insegnamenti di Sammartini (stile italiano) e lo spirito mozartiano (sonata da Chiesa per organo e due violini)", con "uno sguardo al passato e uno al futuro (passaggi virtuosistici, cadenze, armonie più ricche) - spiegano - in attesa che si affermi pienamente il classicismo viennese".

L'interprete alle prese con l'altro violino è Gaia Raffaele.

